Uno splendido ed inaspettato concerto, ieri sera ad Iseo (nell’ambito della rassegna Eventi Macrame che ci tengo a segnalare), mi spinge a pubblicare un gioiello di un autore che fino ad oggi non aveva trovato lo spazio che merita sul nostro mangianastri.



Fabio Concato certo non ha bisogno di presentazioni: basti pensare a brani come Domenica Bestiale o Fiore di Maggio, che -negli anni ottanta delle spalline rinforzate e dei Duran Duran- hanno saputo raggiungere le vette delle classifiche.

Eppure in questi ultimi anni è raro riuscire ad ascoltarlo, persino per radio.

Per questo motivo sono stata particolarmente felice di riuscire a sentirlo dal vivo, in un concerto intimo ma molto partecipato, in cui è riuscito a trasmetterci una sorprendente empatia – i racconti sulle storpiature dei titoli dei suoi pezzi più famosi ci hanno fatto davvero ridere di gusto! Un artista raffinato ma sorprendentemente autoironico, una voce potente e precisa, grande capacità di comunicare con il pubblico e tanta armonia con i suoi -bravissimi- musicisti. E canzoni che dal vivo hanno un sapore autentico, sia le poesie romantiche a cui ci ha abituato sia -e soprattutto- quei brani sociali, a partire dall’ultimo (e sottovalutato) “Tutto qua“.

E sono particolarmente felice anche di essere riuscita a trovare, sul suo canale ufficiale youtube, Guido piano -la mia canzone preferita! :)- in una versione acustica solo voce e chitarra che vi propongo di gustare nota per nota.

