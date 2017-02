Speciale Sanremo 2016: le pagelle della prima serata

Noemi

La borsa di una donna

Grandi attese per questa canzone, con un testo indicato dagli addetti ai lavori come il migliore del Festival, a firma Masini.

In effetti il brano è ben costruito, ricorda la tradizione della canzone d’autore al femminile, elegante e intima, adatta per un ascolto in teatro.

Il testo è effettivamente suggestivo, parole di uomini che raccontano le donne, e condivido in pieno il miglior commento che si è letto in rete: “Quello che le donne non dicono lo mettono nella borsa, praticamente”