Speciale Sanremo 2016: le pagelle della seconda serata

Peccato. Sono partita con le migliori intenzioni, Fabrizio Moro è uno degli autori che preferisco.

Ma Valerio Scanu non si può vedere.

Io lo guardo e mi ricordo i laghi, i luoghi. Non c’è verso.

In radio funzionerà, e probabilmente non sarò assalita dalla pulsione incontrollata di cambiare stazione, ma questo brano meritava una voce più graffiante, un’interpretazione più ruvida e meno inerte.

Qualcuno è andato avanti e poi è tornato al punto di partenza Perché si è accorto in tempo che non aveva resistenza No tu non hai, tu non hai, tu non hai capito No, tu non hai, tu non mi hai capito mai