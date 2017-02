pagelle sanremo 2017

Grande eleganza e capacità interpretativa che non ha nessun bisogno di conferme, tanto meno a Sanremo. Brano interlocutorio, un po’ troppo omelia laica per i miei gusti, ma il carisma della Mannoia e quel timbro sicuro e rigoroso riempiono il palco.

Alessio Bernabei – Nel mezzo di un applauso

Testo: Roberto Casalino -Musica: Dario Faini, Roberto Casalino, Vanni Casagrande

Che fatica! Questi sono i casi in cui ci si chiede se ascoltare Sanremo sia un atto di penitenza e se non sia meglio per tutti spegnere TV e andare a bersi una birra. Imbarazzanti esibizione, brano, testo, melodia (melodia?!) …non si salva niente e nessuno, terra bruciata intorno. Quasi rimpiango infinitoooo dell’anno scorso.

Perché siamo Nel bel mezzo di un applauso L’universo intero,

L’universo intero applaude noi L’universo intero applaude noi.

e ancora…