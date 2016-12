Silva Fortes

Another way to die di Jack White Ft. Alicia Keys

Voce flautata inserita in un contesto che non le appartiene, una veste aggressiva per un corpo suadente.

Capisco la volontà di esplorare altri mondi musicali, ma in questo caso il pezzo resta un esercizio estetico, freddo e piatto.

Mi prendo un po’ di spazio in più per spiegarmi un po’ meglio, per sviluppare un pensiero che mi si sta formando in testa e che giustifica i giudizi che scrivo.

Il punto è che sul talento di Eva e di Silva non si discute. Sono piacevoli, bilanciate, morbide.

Ma io preferisco il disequilibrio dei Daiana Lou, amo la distonia che sanno trasmettere, nella musica tendenzialmente non cerco rassicurazione ma piuttosto uno stimolo, non voglio che mi si accompagni ma voglio che mi si faccia deviare dalla strada che percorro. Ed in questo i Daiana Lou sono imbattibili, so che, qualsiasi cosa stia facendo, quando li sento mi scatta l’urgenza di fermarmi ed ascoltarli.