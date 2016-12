XFactor 2016 – pagelle terza serata

Di nuovo qui a commentare la terza serata live di X Factor 2016 .

Anche ieri sera di musica italiana se n’è davvero poca, troppo poca.

Stavolta, per cambiare un po’, le esibizioni non saranno valutate in ordine di apparizione, come da tradizione, ma per raggruppamento di giudice. Così cominciamo a dare i voti anche a loro 😉

XFactor pagelle terza serata

Under 24 Uomini -Arisa (voto 7)

Loomy Anima Fragile di Vasco Rossi Insomma, per la terza volta consecutiva Loomy riesce a stupire. Confrontarsi con un mostro sacro come il Blasco nazionale è complicato, ma Loomy riesce a scovare un modo che si rivela personale, rispettoso dell’originale e appassionato. Mi stupisce che allo scontro finale debba esserci lui -avrei mandato Caterina senza pensarci un attimo- ma mi stupisce ancora di più che VINCA contro una voce talentuosa come quella di Silva Fortes. Ma del resto lei è stata mandata al massacro dalla vanità del suo giudice.

Voto 6 1/2

Fem Perfect Illusion di Lady Gaga

Uffa, Lady Gaga!

Sono una delle poche persone al mondo che trova NOIOSE le sue canzoni, e purtroppo questa non fa eccezione. Non credo che sia la direzione giusta per Fem, che sarà anche ballerino, ma soprattutto è personalità, giocosa e tormentata insieme, divertente e tragica, dirompente e intima. Adesso dico una bestialità, lo so, ma a me ricorda Freddy Mercury, non per la voce, ovvio, ma per la capacità espressiva. Il suo ambiente musicale non può essere ridotto alla dance.

Voto 6 1/2

Over – Manuel Agnelli (voto 5 -e se non fosse stato per Andrea si meritava anche meno!)



Silva Fortes Starman di David Bowie L’esperimento David Bowie + portoghese è stuzzicante come masturbazione intellettuale, ma fin dalla prima nota si intuisce che sarà un disastro. Silva Fortes cade nella paranoia egocentrica giudice e sprofonda in un esibizione incerta da ogni punto di vista: sbagliata la scelta del brano, sbagliato l’arrangiamento, tutto fuori posto. E mi dispiace molto, avrebbe dovuto andare molto più avanti di così, ed invece l’eliminata sarà proprio lei.

Voto 4

Eva mashup con Lust For Life di Iggy Pop e Valery di Amy Winehouse Non mi capacito stasera delle scelte di Manuel, deve essere in una fase particolarmente sadica (o masochista). Eva riesce a cavarsela per l’eleganza naturale della sua voce e per una scenografia che la mette alla prova, in ogni caso la sua peggior esibizione; ed io devo ancora trovare un briciolo di carisma in lei, ma sono convinta che dipenda anche dalle scelte di Manuel.

Voto 6 1/2



Andrea Black Or White di Michael Jackson Eh insomma, a me invece Andrea piace ogni volta di più. Una voce poderosa ed una chitarra. Un tutt’uno. Ed è abbastanza. Anche in questo caso discutibile la scelta del pezzo, un banco di prova impegnativo e inutilmente fuori dalle sue sonorità, ma lui ci mette la grinta. E che grinta! La sua migliore prova, e può crescere ancora.

Voto 8

Gruppi – Alvaro Soler (voto 8)



Daiana Lou Wrecking Ball di Miley Cyrus Li adoro. Sono conquistata da questo gruppo una settimana dopo l’altra. Per l’ennesima volta, fuori gara. Spiazzanti e strepitosi. Le mille sfumature della voce di lei e la solidità rassicurante di lui che l’accompagna, che le indica la strada per non perdersi.

Voto 9

Soul System Thinking Out Loud di Ed Sheeran Molto bene anche per loro, il brano li aiuta ad emergere, a trasmettere allegria e profondità insieme, a questo livello non si erano ancora sentiti. Compatti, tengono il palco con coerenza e dinamismo: stavolta davvero molto a fuoco. Complimenti ad Alvaro, che questa sera non ne ha sbagliata una.

Voto 7 1/2



Under 24 Donne – Fedez (voto 5)

Gaia Piece Of My Heart di Janis Joplin Ok, cominciamo ad avvicinarci al potenziale di questa ragazza. La canzone è bellissima, e già ascoltarla pensando a quanto è bello questo pezzo senza il fastidio che lo stia cantando qualcun’altra che non sia Janis è tantissimo.

Voto 6 1/2



Caterina Everybody Hurts dei REM Caterina è secondo me l’anello più debole ad oggi. Carina, gentile, ma troppo acerba. Stasera è di nuovo imprecisa, le manca l’intensità che questo brano IMPONE e l’affetto karaoke è dietro l’angolo. Manuel non perde occasione per massacrarla, ancora una volta in maniera troppo feroce (anche se nel merito sono d’accordo con lui)

Voto 5-

Roshelle Live Show Take Ü There di Jack Ü feat. Kiesza

Ma quanto è brava Rochelle! Decisamente non il mio genere, ma decisamente in forma anche stasera. Rischia di diventare un po’ troppo ripetitiva, ma del resto sono tre settimane che lei tenta di farsi assegnare qualcosa di diverso senza successo… stavolta si sono schierati dalla sua tutti gli altri giudici, vediamo se Fedez cambia il tiro…

Voto 7

