The Bastard Sons of Dioniso – Non farsi domande – Video Ufficiale – TBSOD su Youtube

Oggi andiamo fuori tema. Niente di storico, niente da recuperare nello scatolone dei ricordi, ma una canzone fresca fresca, un singolo che ha poco meno di una settimana di vita e che anticipa un album (il settimo) che uscirà quest’autunno.

Il gruppo però lo conosciamo, più o meno 🙂

The Bastard Sons of Dioniso sono una delle poche rock band genuine che sono passate da XFactor e non ne sono uscite stritolate.

Era il 2009, seconda edizione di Xfactor, coach Mara Maionchi. Ed un successo inaspettato per questi tre ragazzi della Valsugana, ruvidi e acerbi, nudi senza i loro strumenti sul palco, un miscuglio di orgoglio montanaro e di spontaneità.

Vinsero il premio della critica ed arrivarono secondi per una manciata di voti.

A distanza di quasi dieci anni mi è capitato di vederli venerdì sera

in concerto, durante una festa della birra e non ho potuto fare a meno di scrivere questo post su di loro.



I ragazzi hanno passione e talento, suonano un rock energico, quasi grunge in alcuni pezzi, e nonostante qualche sbavatura sono davvero bravi.

Tanto istinto e tanto lavoro ed un impasto di voci e strumenti che raramente ho trovato così a fuoco su un palco live.

Per questo motivo ci tengo nel mio piccolo a promuovere il loro ultimo singolo, Non farsi domande, che è un bel brano rock, (ricorda i primi Timoria, vero?), con un testo asciutto e curato ed un’inconfondibile vena grezza, artigiana, ma proprio per questo immediata e sincera.

Da segnalare, oltre al nuovo brano che propongo in testata, un pezzo scritto con Bugo, ‘Ti sei fatto un’idea di me‘, uscito nel 2013 e che vale davvero la pena ri-ascoltare (anche se a questo punto consiglio a tutti di vederli dal vivo in uno dei tanti concerti che fanno in giro, li trovate sul sito ufficiale)

Sito ufficiale:

www.tbsod.com e la loro pagina facebook

Frase da Diario C’è chi non si volta mai

Coi pugni chiusi nelle tasche

Stringe la sua verità

ultima modifica: da