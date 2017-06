pagelle sanremo 2017

Nesli & Alice Paba – Do retta a te

Testo: Francesco Tarducci – Musica: Francesco Tarducci, Orazio Grillo

Nesli di solito mi stupisce. E mi conquista. Ma stavolta non ci si siamo proprio per niente. Non so se è perché ho un’atavica allergia ai duetti costruiti a tavolino, soprattutto alle mossette in scena schiena contro schiena, che diventano sguardo nello sguardo… Quanto miele che sgorga da quei tuuu… piùùùù… bluuuu…