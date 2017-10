Paolo Vallesi – La forza della vita – Testo

Vota questo testo!

La forza della vita

(Paolo Vallesi, Giuseppe Dati)

Anche quando ci buttiamo via

per rabbia o per vigliaccheria

per un amore inconsolabile

anche quando in casa il posto è più invivibile

e piangi e non lo sai che cosa vuoi

credi

c’è una forza in noi amore mio

più forte dello scintillio

di questo mondo pazzo e inutile

è più forte di una morte incomprensibile

e di questa nostalgia

che non ci lascia mai.

Quando toccherai

il fondo con le dita

a un tratto sentirai

la forza della vita

che ti trascinerà

con se

amore non lo sai

vedrai una via d’uscita c’è.

Anche quando mangi per dolore

e nel silenzio senti il cuore

come un rumore insopportabile

e non vuoi più alzarti

e il mondo è irraggiungibile

e anche quando la speranza

oramai non basterà.

C’è una volontà

che questa morte sfida

è la nostra dignità

la forza della vita

che non si chiede mai

cos’è l’eternità

anche se c’è chi la offende

o chi le vende l’aldilà.

Quando sentirai che afferra le tue dita

la riconoscerai

la forza della vita

che ti trascinerà

con se

non lasciarti andare mai

non lasciarmi senza te.

Anche dentro alle prigioni

della nostra ipocrisia

anche in fondo agli ospedali

della nuova malattia

c’è una forza che ti guarda

e che riconoscerai

è la forza più testarda che c’è in noi

che sogna e non si arrende mai.

E’ la volontà

più fragile e infinita

la nostra dignità

(Amore mio è )

la forza della vita.

che non si chiede mai

cos’è l’eternità

ma che lotta tutti i giorni insieme a noi

finché non finirà

Quando sentirai

(La forza è dentro di noi)

che afferra le tue dita

(amore mio prima o poi)

la riconoscerai

(la sentirai)

la forza della vita.

che ti trascinerà con se

che sussurra intenerita:

“guarda ancora quanta vita c’è!”

