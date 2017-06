La famosa volpe azzurra -Ornella Vanoni – youtube

Un piccolo omaggio per la scomparsa di Leonard Cohen, in cui Ornella Vanoni interpreta con la sua consueta, sublime eleganza La famosa volpe azzurra, scritta per l’occasione da Fabrizio de André, versione italiana della famosissima, struggente, bellissima Famous blue raincoat.

Questo brano fu pubblicato nel 1980 nell’album Ricetta di donna.

Confesso che non conoscevo questa interpretazione fino a questa mattina, e quindi ringrazio Luca, fan appassionato di Leonard Cohen (e di Mangianastri) per avermela segnalata ed avermi dato modo di condividerla con voi.

Per chi volesse qualche spunto in più sulla versione originale del brano ho trovato molto ben scritto questo articolo, vi segnalo infine il sito italiano dedicato interamente a Leonard Cohen.

